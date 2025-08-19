Украина имеет необратимый путь в НАТО, но США пока против этого, заявил генсек альянса Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

После окончания встречи в Белом доме, на которой присутствовали Трамп, Зеленский и лидеры ЕС, генсек НАТО Марк Рютте дал интервью журналистам, в котором очертил вопрос членства в НАТО Украины. Также он ответил на вопрос о присутствии миротворцев на нашей земле.

Свой комментарий Рютте дал каналу FoxNews.

Марк Рютте сообщил, что встреча в Белом доме не была посвящена этому вопросу. Там обсуждались только возможности предоставления Украине гарантий безопасности по типу 5 статьи НАТО.

"США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО со времен саммита 2024 года заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО", — сказал Рютте.

Глава Альянса отметил, что эти гарантии будут обсуждаться отдельно, как и возможность присутствия миротворцев в Украине. Это станет очередным этапом дискуссий в течение "нескольких дней или недель".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что надо определиться, кто и из каких стран может предоставить миротворцев или вообще чем в этом аспекте может помочь каждая страна из коалиции желающих.

Также президент Украины сообщил, что именно РФ была инициатором его переговоров с Путиным. На переговорах Зеленский лично обсудит с диктатором РФ территориальные вопросы.