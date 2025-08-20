Гарантии безопасности после войны — до 10 стран могут направить войска в Украину

Британские солдаты. Фото: x.com/DefenceHQ

В рамках международных гарантий безопасности в Украину могут прибыть иностранные военные. Уже около десяти государств выразили готовность после завершения войны отправить своих миротворцев.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Bloomberg.

До 10 стран готовы отправить войска в Украину

Как сообщают СМИ, во вторник, 19 августа, европейские чиновники обсуждали план привлечения британских и французских военных в рамках будущего мирного соглашения, включая их численность и места дислокации.

По данным издания, Великобритания и Франция рассматривают возможность отправки нескольких сотен военных, которых планируют разместить как можно дальше от линии фронта.

В ближайшие дни европейские военные чиновники проведут встречу со своими американскими коллегами для согласования "надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил безопасности в случае завершения боевых действий".

В переговорах примут участие Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и руководители оборонных ведомств стран-членов, сообщили источники.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что параметры гарантий должны быть согласованы "в ближайшие дни, желательно еще на этой неделе".

По словам инсайдеров, первым этапом реализации плана станет усиление Вооруженных сил Украины путем расширения программ обучения. США в свою очередь сосредоточатся на обмене разведданными, усилении контроля границ, а также поставке оружия и систем противовоздушной обороны.

Европейские лидеры стремятся использовать готовность президента США Дональда Трампа присоединиться к предоставлению гарантий безопасности Украине и намерены усилить ее позиции накануне вероятной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

