Проєкт безпекових гарантій для України — хто очолить робочу групу

Проєкт безпекових гарантій для України — хто очолить робочу групу

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 13:28
Гарантії безпеки для України — Марко Рубіо очолить робочу групу, яка створить проєкт
Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп разом із європейськими лідерами домовилися про створення спеціальної робочої групи, яка має підготувати проєкт безпекових гарантій для України. Очолити її призначено державному секретарю США Марко Рубіо.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на інсайдерів у європейському уряді.

Читайте також:

Робоча група створить проєкт безпекових гарантій

За їхніми словами, майбутні гарантії безпеки передбачають чотири ключові елементи: військову присутність, систему протиповітряної оборони, постачання озброєння та механізм моніторингу дотримання домовленостей про припинення бойових дій.

Джерела видання зазначають, що Сполучені Штати готові розглянути можливість непрямої військової підтримки європейських миротворчих контингентів.. Водночас, введення американських військ на територію України не передбачається.

У Білому домі відмовилися давати коментарі для The Wall Street Journal. Також пресслужба Марко Рубіо не відповіла на запит журналістів.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо повідомив про "важливий прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні.

А також у ЗСМІ припустили, де може відбутися зустріч Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

