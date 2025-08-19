Зеленський заявив що для України розроблять гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів у Вашингтоні, де зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. За його словами, зустріч стала "значним кроком" на шляху до завершення війни, а також до зміцнення безпеки України та її громадян.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Країни-партнери допоможуть розробити гарантії безпеки для України

Глава держави повідомив, що вже розпочалася робота над конкретним наповненням майбутніх гарантій безпеки.

Координація триває як на рівні лідерів, так і через постійні контакти радників із національної безпеки. Зеленський наголосив, що обговорення продовжаться і найближчими днями.

"Дякую всім партнерам за рішучість і підтримку. Україна відчуває цю силу. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, у Вашингтоні відбулася двостороння зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Окрім того, на заході були присутні лідери європейських країн, які зробили низку заяв на підтримку України.

Президент США Дональд Трамп разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн зробив заяву щодо розшуку викрадених дітей. Також лідер США висловився, чи будуть Україну підтримувати надалі.