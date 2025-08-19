Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та партнери напрацьовують гарантії безпеки, — Зеленський

Україна та партнери напрацьовують гарантії безпеки, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 12:45
Зеленський заявив що для України розроблять гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів у Вашингтоні, де зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. За його словами, зустріч стала "значним кроком" на шляху до завершення війни, а також до зміцнення безпеки України та її громадян. 

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Країни-партнери допоможуть розробити гарантії безпеки для України

Глава держави повідомив, що вже розпочалася робота над конкретним наповненням майбутніх гарантій безпеки.

Зеленський Трамп
Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Координація триває як на рівні лідерів, так і через постійні контакти радників із національної безпеки. Зеленський наголосив, що обговорення продовжаться і найближчими днями.

переговори трамп зеленський
​​​​Європейські лідери у Вашингтогні. Фото: ОПУ

"Дякую всім партнерам за рішучість і підтримку. Україна відчуває цю силу. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", — повідомив Зеленський. 

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, у Вашингтоні відбулася двостороння зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Окрім того, на заході були присутні лідери європейських країн, які зробили низку заяв на підтримку України.

Президент США Дональд Трамп разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн зробив заяву щодо розшуку викрадених дітей. Також лідер США висловився, чи будуть Україну підтримувати надалі.

Володимир Зеленський Дональд Трамп війна в Україні Росія безпекова угода
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації