Зеленский заявил что для Украины разработают гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Вашингтоне, где встретился с Президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. По его словам, встреча стала "значительным шагом" на пути к завершению войны, а также к укреплению безопасности Украины и ее граждан.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Страны-партнеры помогут разработать гарантии безопасности для Украины

Глава государства сообщил, что уже началась работа над конкретным наполнением будущих гарантий безопасности.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Координация продолжается как на уровне лидеров, так и через постоянные контакты советников по национальной безопасности. Зеленский отметил, что обсуждения продолжатся и в ближайшие дни.

Европейские лидеры в Вашингтоне. Фото: ОПУ

"Спасибо всем партнерам за решимость и поддержку. Украина чувствует эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью — благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", — сообщил Зеленский.

Напомним, вчера, 18 августа, в Вашингтоне состоялась двусторонняя встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Кроме того, на мероприятии присутствовали лидеры европейских стран, которые сделали ряд заявлений в поддержку Украины.

Президент США Дональд Трамп вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о розыске похищенных детей. Также лидер США высказался, будут ли Украину поддерживать в дальнейшем.