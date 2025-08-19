Відео
Головна Новини дня США та ЄС заявили про спільні дії для розшуку викрадених дітей

США та ЄС заявили про спільні дії для розшуку викрадених дітей

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 08:08
Трамп і фон дер Ляєн обговорили повернення викрадених та зниклих дітей
Президент США Дональд Трамп потискає руку президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели розмову, під час якої зосередили увагу на глобальній проблемі зниклих дітей. Обидва лідери наголосили, що світова спільнота має діяти спільно, аби повернути дітей у безпеку їхніх родин.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі X.

Дональд Трамп та Урсула фон дер Ляєн обговорили тему зникнення та викрадення дітей

Цікаво, що Дональд Трамп зазначив, що ця тема є близькою і для його дружини Меланії, яка давно займається питаннями захисту дітей. 

"Це також важлива тема для моєї дружини Меланії. Це питання на вершині всіх списків, і світ буде працювати разом, щоб вирішити його, сподіваючись повернути їх додому до їхніх сімей", — повідомив Дональд Трамп. 

null
Публікація Урсули фон дер Ляєн та Дональда Трампа. Фото: скриншот

Своєю чергою, фон дер Ляєн акцентувала на трагедії українських дітей, які були викрадені Росією. Вона підкреслила, що "людські жертви цієї війни повинні припинитися", а кожну дитину, незаконно вивезену з України, потрібно якнайшвидше повернути до родини.

Президентка Єврокомісії подякувала Дональду Трампу за чітку та публічну підтримку цього питання і його прихильність до зусиль із возз’єднання українських дітей з близькими.

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, президент Володимир Зеленський побував у Вашингтоні та поспілкувався із Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів. Стало відомо, що Зеленський подякував Дональду та Меланії Трамп за увагу до викрадення українських дітей.

Наприкінці липня ГУР отримало нові вичерпні докази про те, як Росія викрадає українських дітей.

США діти Дональд Трамп викрадення Урсула фон дер Ляєн Меланія Трамп
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
