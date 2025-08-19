Зеленський висловив свої враження від переговорів з Трампом та подякував його дружині Меланії

Голова офісу президента України Єрмак, президент США Трамп, президент України Зеленський та віцепрезидент США Венс. Фото: Офіс президента України

Зеленський у Вашингтоні провів переговори з Трампом та лідерами ЄС: домовилися про координацію кроків для досягнення миру та гарантії безпеки. Також український президент висловив свою вдячність самому Трампу та його дружині Меланії.

Про це український лідер написав у Telegram та соцмережі X.

Читайте також:

Як описав зустріч з Трампом Зеленський

Український президент зазначив, що центральною подією стала детальна і тривала розмова з Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися ключові аспекти протистояння російській агресії. Крім того, відбулися зустрічі у розширеному форматі за участю високопоставлених європейських політиків, що, за словами Зеленського, стало демонстрацією "справжньої єдності між Європою та США".

Особливий акцент під час перемовин було зроблено на гарантіях безпеки, які українська сторона розглядає як "ключове питання, як старт до закінчення війни".

Президент Зеленський відзначив готовність Сполучених Штатів підтримати Україну в цьому напрямку та стати частиною майбутньої архітектури безпеки, за що він особисто вдячний лідеру США.

"Цінуємо важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною", — зазначив Зеленський.

Не забув Зеленський подякувати і європейським колегам.

"Сьогодні був важливий крок... Лідери особисто приїхали підтримати Україну і проговорити все, що наблизить нас до реального миру", — підсумував Зеленський, подякувавши всім партнерам за допомогу та координацію спільних зусиль.

За що Зеленський вдячний Меланії Трамп

Також президент України високо оцінив її увагу до одного з найболючіших і найскладніших питань цієї війни — викрадення українських дітей Росією. Він нагадав, що окупанти РФ насильно забрали з України щонайменше 20 000 дітей.

Зеленський попросив президента Трампа передати Меланії листа подяки від першої леді України Олени Зеленської.

Раніше стало відомо, що Меланія Трамп склала для диктатора Путіна лист, який йому передав чоловік під час зустрічі на Алясці. У ньому йдеться про дітей зі словами "Час настав".

Крім цього повідомлялось, що Дональд Трамп домовився з диктатором Путіним про зустріч з лідером України. Причому сам Кремль її запропонував.