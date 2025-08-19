Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський подякував Трампу та першій леді США — за що саме

Зеленський подякував Трампу та першій леді США — за що саме

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:26
Зеленський висловив свої враження від переговорів з Трампом та подякував його дружині Меланії
Голова офісу президента України Єрмак, президент США Трамп, президент України Зеленський та віцепрезидент США Венс. Фото: Офіс президента України

Зеленський у Вашингтоні провів переговори з Трампом та лідерами ЄС: домовилися про координацію кроків для досягнення миру та гарантії безпеки. Також український президент висловив свою вдячність самому Трампу та його дружині Меланії.

Про це український лідер написав у Telegram та соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Як описав зустріч з Трампом Зеленський

Український президент зазначив, що центральною подією стала детальна і тривала розмова з Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися ключові аспекти протистояння російській агресії. Крім того, відбулися зустрічі у розширеному форматі за участю високопоставлених європейських політиків, що, за словами Зеленського, стало демонстрацією "справжньої єдності між Європою та США".

Особливий акцент під час перемовин було зроблено на гарантіях безпеки, які українська сторона розглядає як "ключове питання, як старт до закінчення війни".

Президент Зеленський відзначив готовність Сполучених Штатів підтримати Україну в цьому напрямку та стати частиною майбутньої архітектури безпеки, за що він особисто вдячний лідеру США.

"Цінуємо важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною", — зазначив Зеленський.

Не забув Зеленський подякувати і європейським колегам.

"Сьогодні був важливий крок... Лідери особисто приїхали підтримати Україну і проговорити все, що наблизить нас до реального миру", — підсумував Зеленський, подякувавши всім партнерам за допомогу та координацію спільних зусиль.

За що Зеленський вдячний Меланії Трамп

Також президент України високо оцінив її увагу до одного з найболючіших і найскладніших питань цієї війни — викрадення українських дітей Росією. Він нагадав, що окупанти РФ насильно забрали з України щонайменше 20 000 дітей.

Зеленський попросив президента Трампа передати Меланії листа подяки від першої леді України Олени Зеленської. 

Раніше стало відомо, що Меланія Трамп склала для диктатора Путіна лист, який йому передав чоловік під час зустрічі на Алясці. У ньому йдеться про дітей зі словами "Час настав".

Крім цього повідомлялось, що Дональд Трамп домовився з диктатором Путіним про зустріч з лідером України. Причому сам Кремль її запропонував. 

Володимир Зеленський переговори діти Дональд Трамп Меланія Трамп гарантії безпеки
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації