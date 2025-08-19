Відео
Головна Новини дня Путін сам запропонував зустріч із Києвом, — заява Зеленського

Путін сам запропонував зустріч із Києвом, — заява Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 02:20
Зеленський заявив, що Путін через Трампа сам попросив з ним зустрітись
Диктатор РФ Путін на Алясці. Фото: Reuters

Після зустрічі з президентом США Трампом та лідерами країн ЄС Володимир Зеленський виступив перед журналістами. Він назвав умови проведення переговорів з окупантами РФ.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

На яких умовах буде зустріч України та РФ

Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови з Трампом Кремль сам запропонував зустрітись з лідером України. Зеленський зазначив, що Україна не ставила жодних умов для цієї зустрічі, щоб росіяни не могли виставити безліч своїх вимог і таким чином її зірвати.

Своєю чергою Кремль заявив, що розмова між Трампом і Путіним тривала 40 хвилин. За даними представників диктатора РФ.

"Трамп, і Путін висловили підтримку прямим переговорам між делегаціями України та Росії. Вони також обговорювали ідею вивчення можливості підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах", — заявили у Кремлі.

Проте не стали уточнювати, що саме Москва стала ініціатором двосторонньої зустрічі після дзвінка Трампа. 

Нагадаємо, після зустрічі лідерами США та ЄС Володимир Зеленський відповів на питання українських журналістів. Він розкрив тематику переговорів, про що говоритиме з диктатором Путіним.

Також ми повідомляли про враження та заяви лідерів ЄС під час зустрічі в Білому домі. 

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
