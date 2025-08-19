Зеленский заявил, что Путин через Трампа сам попросил с ним встретиться

Диктатор РФ Путин на Аляске. Фото: Reuters

После встречи с президентом США Трампом и лидерами стран ЕС Владимир Зеленский выступил перед журналистами. Он назвал условия проведения переговоров с оккупантами РФ.

На каких условиях будет встреча Украины и РФ

Зеленский отметил, что во время телефонного разговора с Трампом Кремль сам предложил встретиться с лидером Украины. Зеленский отметил, что Украина не ставила никаких условий для этой встречи, чтобы россияне не могли выставить множество своих требований и таким образом ее сорвать.

В свою очередь Кремль заявил, что разговор между Трампом и Путиным длился 40 минут. По данным представителей диктатора РФ.

"Трамп, и Путин выразили поддержку прямым переговорам между делегациями Украины и России. Они также обсуждали идею изучения возможности повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах", — заявили в Кремле.

Однако не стали уточнять, что именно Москва стала инициатором двусторонней встречи после звонка Трампа.

