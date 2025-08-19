Зеленский заявил, что Путин через Трампа сам попросил с ним встретиться

Путин сам предложил встречу с Киевом, — заявление Зеленского
После встречи с президентом США Трампом и лидерами стран ЕС Владимир Зеленский выступил перед журналистами. Он назвал условия проведения переговоров с оккупантами РФ.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
На каких условиях будет встреча Украины и РФ
Зеленский отметил, что во время телефонного разговора с Трампом Кремль сам предложил встретиться с лидером Украины. Зеленский отметил, что Украина не ставила никаких условий для этой встречи, чтобы россияне не могли выставить множество своих требований и таким образом ее сорвать.
В свою очередь Кремль заявил, что разговор между Трампом и Путиным длился 40 минут. По данным представителей диктатора РФ.
"Трамп, и Путин выразили поддержку прямым переговорам между делегациями Украины и России. Они также обсуждали идею изучения возможности повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах", — заявили в Кремле.
Однако не стали уточнять, что именно Москва стала инициатором двусторонней встречи после звонка Трампа.
Напомним, после встречи лидерами США и ЕС Владимир Зеленский ответил на вопросы украинских журналистов. Он раскрыл тематику переговоров, о чем будет говорить с диктатором Путиным.
Также мы сообщали о впечатлениях и заявлениях лидеров ЕС во время встречи в Белом доме.
Читайте Новини.LIVE!