Зеленский выразил свои впечатления от переговоров с Трампом и поблагодарил его жену Меланию

Глава офиса президента Украины Ермак, президент США Трамп, президент Украины Зеленский и вице-президент США Вэнс. Фото: Офис президента Украины

Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и лидерами ЕС: договорились о координации шагов для достижения мира и гарантии безопасности. Также украинский президент выразил свою благодарность самому Трампу и его жене Мелании.

Об этом украинский лидер написал в Telegram и соцсети X.

Как описал встречу с Трампом Зеленский

Украинский президент отметил, что центральным событием стал детальный разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсуждались ключевые аспекты противостояния российской агрессии. Кроме того, состоялись встречи в расширенном формате с участием высокопоставленных европейских политиков, что, по словам Зеленского, стало демонстрацией "настоящего единства между Европой и США".

Особый акцент во время переговоров был сделан на гарантиях безопасности, которые украинская сторона рассматривает как "ключевой вопрос, как старт к окончанию войны".

Президент Зеленский отметил готовность Соединенных Штатов поддержать Украину в этом направлении и стать частью будущей архитектуры безопасности, за что он лично благодарен лидеру США.

"Ценим важный сигнал от США о готовности поддержать и быть их частью", — отметил Зеленский.

Не забыл Зеленский поблагодарить и европейских коллег.

"Сегодня был важный шаг... Лидеры лично приехали поддержать Украину и проговорить все, что приблизит нас к реальному миру", — подытожил Зеленский, поблагодарив всех партнеров за помощь и координацию совместных усилий.

За что Зеленский благодарен Мелании Трамп

Также президент Украины высоко оценил ее внимание к одному из самых болезненных и сложных вопросов этой войны - похищение украинских детей Россией. Он напомнил, что оккупанты РФ насильно забрали из Украины по меньшей мере 20 000 детей.

Зеленский попросил президента Трампа передать Мелании благодарственное письмо от первой леди Украины Елены Зеленской.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп составила для диктатора Путина письмо, которое ему передал муж во время встречи на Аляске. В нем говорится о детях со словами "Время пришло".

Кроме этого сообщалось, что Дональд Трамп договорился с диктатором Путиным о встрече с лидером Украины. Причем сам Кремль ее предложил.