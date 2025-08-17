Відео
Дружина Трампа передала Путіну листа — ЗМІ показали текст

Дружина Трампа передала Путіну листа — ЗМІ показали текст

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 00:48
Меланія Трамп передала Путіну лист із закликом повернути мир і дітей
Перша леді США Меланія Трамп. Фото: @MELANIATRUMP/x.com

Перша леді США Меланія Трамп склала для глави Кремля Володимира Путіна лист, який йому передав американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці. У ньому йдеться про дітей зі словами "Час настав", що, ймовірно, має на увазі незаконно вивезених українських дітей до РФ. 

Про це повідомляє Fox News.

Читайте також:

Що написала Меланія Путіну

Дружина Трампа переробила Путіну листа — ЗМІ показали текст - фото 1
Лист від Меланії Путіну. Фото: Fox News

Як пише видання, цей лист Трамп особисто передав Путіну. Він з ходу зачіпає тему дітей.

"Кожна дитина в глибині душі мріє про одне й те саме, незалежно від того, народилася вона в сільській місцевості чи в чудовому центрі міста. Вони мріють про любов, можливості та безпеку. Як батьки, ми зобов'язані плекати надії наступного покоління", — пише вона.

За словами першої леді США, завдання лідерів - підтримувати надію майбутнього покоління і дбати не тільки про добробут небагатьох, а й про гідне життя для всіх.

"Проста, але глибока концепція, пане Путін, з якою, я впевнена, ви погодитеся, полягає в тому, що нащадки кожного покоління розпочинають своє життя з чистотою - невинністю, яка стоїть вище за географію, уряди та ідеологію", — додала Меланія Трамп.

Вона зазначила, що в сучасному світі "деякі діти змушені приховувати свій тихий сміх, якого не торкнеться темрява, що оточує їх. Далі Меланія додала, що це потенційно може "позбавити їхнього майбутнього", зазначивши, що Путін може це виправити поодинці, одним підписанням.

"Пане Путін, ви можете поодинці повернути їм їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії - ви послужите всьому людству. Така смілива ідея перевершує всі людські поділи, і ви, пане Путін, здатні реалізувати цю ідею одним розчерком пера сьогодні. Настав час", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що інформація про те, що дружина Трампа передала Путіну лист, стала відома приблизно менше ніж добу тому.

Також ми писали, що Трамп нещодавно розкрив, чи радиться з дружиною з приводу війни в Україні.

США володимир путін війна в Україні Росія Меланія Трамп
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
