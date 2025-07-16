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Главная Новости дня Трамп раскрыл, советуется ли с женой по поводу войны в Украине

Трамп раскрыл, советуется ли с женой по поводу войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 13:26
Трамп рассказал, влияет ли первая леди на его отношение к войне в Украине
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Фото: Dominique A. Pineiro/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена, первая леди Мелания Трамп, разделяет его общую позицию относительно необходимости скорейшего прекращения кровопролития в Украине. Глава Белого дома назвал ее "очень умной".

Свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс", отвечая на вопрос о том, обсуждает ли он с женой российско-украинскую войну.

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Трамп подчеркнул, что Мелания не влияет на его отношение к войне в Украине, но разделяет его общую позицию о необходимости скорейшего прекращения кровопролития.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она похожа на меня — она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что его жена не вмешивается в процесс принятия решений по внешней политике, но разделяет его стремление прекратить войну.

Также мы сообщали, что у Президента Украины Владимира Зеленского неожиданно появился новый союзник в Белом доме. Речь идет о первой леди США Мелании Трамп

Ранее мы писали, что один из легендарных хоккейных вратарей Доминик Гашек набросился с критикой на Дональда Трампа за позицию по Украине.

США Дональд Трамп Белый дом война в Украине Мелания Трамп
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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