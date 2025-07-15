Війна в Україні — Зеленський має нового союзника в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

У Президента України Володимира Зеленського неочікувано з'явився новий союзник у Білому домі. Йдеться про першу леді США Меланію Трамп.

Про це повідомляє The Times.

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Видання зазначає, що Меланія постійно нагадує Дональду Трампу про постійні російські удари по українських містах. Так, у понеділок в Овальному кабінеті президент США розповів: "Я приходжу додому і кажу Меланії: "Я сьогодні говорив із Путіним, у нас була чудова розмова". Натомість вона відповідає: "Правда? А в цей час на Україну знову летять ракети і дрони".

У матеріалі підкреслюється, що Меланія має на Трампа набагато більший політичний вплив, ніж вважалося. Вона має неабиякий інтерес до війни в Україні і не менше прагне, аби вона закінчилась.

Так, на почату повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона висловила публічне невдоволення російської агресією. Коли Трамп називав Путіна "розумним генієм", Меланія заявляла, що вбивства мирних жителів — це дуже "жахливі і трагічні вчинки".

Водночас журналістка та біограф Мері Джордан поділилась, що президент США дуже дослухається до певних людей з певних питань, особливо, якщо в них прізвище Трамп.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп змінив ставлення до Зеленського. Зараз його докори за невдячність перейшли до представлення українців як зразка мужності.

Крім того, американський очільник різко висловився про Путіна. Він вважає, що розмови з диктатором не мають сенсу, адже після них на Україну все одно летять ракети.