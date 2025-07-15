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Головна Новини дня Трамп змінив ставлення до Зеленського — деталі від Politico

Трамп змінив ставлення до Зеленського — деталі від Politico

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 12:32
Війна в Україні — Трамп змінив тон щодо Зеленського
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп змінив тон щодо українського лідера Володимира Зеленського. Зараз його докори за невдячність перейшли до представлення українців як зразка мужності.

Про це повідомляє Politico

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Видання зазначає, попри те, що Трамп надасть Україні необхідну зброю, він досі вважає, що Москва має перевагу на полі бою.

"На думку президента, Росія переможе, питання лише в тому, скільки часу це займе. Росія має більшу економіку, більшу армію, має більше ніж достатньо людей, яких можна кинути в м'ясорубку, і їй просто байдуже. І хоча вони просуваються повільно, вони все одно просуваються. Президент просто хоче зупинити вбивства", — цитує Politico одного із високопоставлених чиновників Білого дому. 

Крім того, двоє високопоставлених чиновників адміністрації Трампа також заявили виданню, що останні заяви американського лідера значною мірою — реакція на байдужість Путіна до спроб укласти мирну угоду. Трампу також не подобаються удари РФ по Україні, мовляв, вони були одними із найгірших.

Нагадаємо, 14 липня Трамп заявив, що Україна отримає Patriot від США. За його словами, до відправки готується 17 одиниць зброї. 

Водночас американський президент різко висловився про Володимира Путіна. Він вважає, що розмови з очільником Кремля не мають сенсу, адже після на них на Україну все одно летять ракети.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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