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Главная Новости дня Трамп изменил отношение к Зеленскому — детали от Politico

Трамп изменил отношение к Зеленскому — детали от Politico

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 12:32
Война в Украине — Трамп изменил тон в отношении Зеленского
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп изменил тон в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Сейчас его упреки за неблагодарность перешли к представлению украинцев как образца мужества.

Об этом сообщает Politico.

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Издание отмечает, несмотря на то, что Трамп предоставит Украине необходимое оружие, он до сих пор считает, что Москва имеет преимущество на поле боя.

"По мнению президента, Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени это займет. Россия имеет большую экономику, большую армию, имеет более чем достаточно людей, которых можно бросить в мясорубку, и ей просто безразлично. И хотя они продвигаются медленно, они все равно продвигаются. Президент просто хочет остановить убийства", — цитирует Politico одного из высокопоставленных чиновников Белого дома.

Кроме того, двое высокопоставленных чиновников администрации Трампа также заявили изданию, что последние заявления американского лидера в значительной степени — реакция на равнодушие Путина к попыткам заключить мирное соглашение. Трампу также не нравятся удары РФ по Украине, мол, они были одними из худших.

Напомним, 14 июля Трамп заявил, что Украина получит Patriot от США. По его словам, к отправке готовится 17 единиц оружия.

В то же время американский президент резко высказался о Владимире Путине. Он считает, что разговоры с главой Кремля не имеют смысла, ведь после них на Украину все равно летят ракеты.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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