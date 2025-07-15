Война в Украине — у Зеленского новый союзник в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

У Президента Украины Владимира Зеленского неожиданно появился новый союзник в Белом доме. Речь идет о первой леди США Мелании Трамп.

Об этом сообщает The Times.

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Новый союзник Зеленского в Белом доме

Издание отмечает, что Мелания постоянно напоминает Дональду Трампу о постоянных российских ударах по украинским городам. Так, в понедельник в Овальном кабинете президент США рассказал: "Я прихожу домой и говорю Мелании: "Я сегодня говорил с Путиным, у нас был замечательный разговор". Взамен она отвечает: "Правда? А в это время на Украину снова летят ракеты и дроны".

В материале подчеркивается, что Мелания имеет на Трампа гораздо большее политическое влияние, чем считалось. Она имеет большой интерес к войне в Украине и не меньше хочет, чтобы она закончилась.

Так, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину она выразила публичное недовольство российской агрессией. Когда Трамп называл Путина "умным гением", Мелания заявляла, что убийства мирных жителей — это очень "ужасные и трагические поступки".

В то же время журналистка и биограф Мэри Джордан поделилась, что президент США очень прислушивается к определенным людям по определенным вопросам, особенно, если у них фамилия Трамп.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп изменил отношение к Зеленскому. Сейчас его упреки за неблагодарность перешли к представлению украинцев как образца мужества.

Кроме того, американский глава резко высказался о Путине. Он считает, что разговоры с диктатором не имеют смысла, ведь после них на Украину все равно летят ракеты.