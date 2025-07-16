Трамп розповів, чи впливає перша леді на його ставлення до війни в Україні

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп. Фото: Dominique A. Pineiro/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина, перша леді Меланія Трамп, поділяє його загальну позицію щодо необхідності якнайшвидшого припинення кровопролиття в Україні. Глава Білого дому назвав її "дуже розумною".

Свою заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс", відповідаючи на запитання про те, чи обговорює з дружиною російсько-українську війну.

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Трамп наголосив, що Меланія не впливає на його ставлення до війни в Україні, але поділяє його загальну позицію щодо необхідності якнайшвидшого припинення кровопролиття.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене — вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", — заявив Трамп.

Він підкреслив, що його дружина не втручається у процес ухвалення рішень щодо зовнішньої політики, але розділяє його прагнення припинити війну.

Також ми повідомляли, що у Президента України Володимира Зеленського неочікувано з'явився новий союзник у Білому домі. Йдеться про першу леді США Меланію Трамп.

Раніше ми писали, що один із легендарних хокейних воротарів Домінік Гашек накинувся з критикою на Дональда Трампа за позицію щодо України.