Мелания Трамп передала Путину письмо с призывом вернуть мир и детей

Первая леди США Мелания Трамп составила для главы Кремля Владимира Путина письмо, которое ему передал американский лидер Дональд Трамп во время встречи на Аляске. В нем говорится о детях со словами "Время пришло", что, вероятно, имеет в виду незаконно вывезенных украинских детей в РФ.

Об этом сообщает Fox News.

Что написала Мелания Путину

Как пишет издание, это письмо Трамп лично передал Путину. Он с ходу затрагивает тему детей.

"Каждый ребенок в глубине души мечтает об одном и том же, независимо от того, родился он в сельской местности или в прекрасном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и безопасности. Как родители, мы обязаны лелеять надежды следующего поколения", — пишет она.

По словам первой леди США, задача лидеров - поддерживать надежду будущего поколения и заботиться не только о благосостоянии немногих, но и о достойной жизни для всех.

"Простая, но глубокая концепция, господин Путин, с которой, я уверена, вы согласитесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, правительств и идеологии", — добавила Мелания Трамп.

Она отметила, что в современном мире "некоторые дети вынуждены скрывать свой тихий смех, которого не коснется темнота, окружающая их. Далее Мелания добавила, что это потенциально может "лишить их будущего", отметив, что Путин может это исправить в одиночку, одним подписанием.

"Господин Путин, вы можете в одиночку вернуть им их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны реализовать эту идею одним росчерком пера сегодня. Пришло время", — резюмировала она.

Напомним, что информация о том, что жена Трампа передала Путину письмо, стала известна примерно меньше суток назад.

Также мы писали, что Трамп недавно раскрыл, советуется ли с женой по поводу войны в Украине.