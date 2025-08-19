Видео
Главная Новости дня США и ЕС заявили о действиях для розыска похищенных детей

США и ЕС заявили о действиях для розыска похищенных детей

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 08:08
Трамп и фон дер Ляйен обсудили возвращение похищенных и пропавших детей
Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели разговор, во время которого сосредоточили внимание на глобальной проблеме пропавших детей. Оба лидера отметили, что мировое сообщество должно действовать сообща, чтобы вернуть детей в безопасность их семей.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X.

Читайте также:

Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен обсудили тему исчезновения и похищения детей

Интересно, что Дональд Трамп отметил, что эта тема близка и для его жены Мелании, которая давно занимается вопросами защиты детей.

"Это также важная тема для моей жены Мелании. Этот вопрос на вершине всех списков, и мир будет работать вместе, чтобы решить его, надеясь вернуть их домой к их семьям", — сообщил Дональд Трамп.

null
Публикация Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа. Фото: скриншот

В свою очередь, фон дер Ляйен акцентировала на трагедии украинских детей, которые были похищены Россией. Она подчеркнула, что "человеческие жертвы этой войны должны прекратиться", а каждого ребенка, незаконно вывезенного из Украины, нужно как можно быстрее вернуть в семью.

Президент Еврокомиссии поблагодарила Дональда Трампа за четкую и публичную поддержку этого вопроса и его приверженность усилиям по воссоединению украинских детей с близкими.

Напомним, вчера, 18 августа, президент Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне и пообщался с Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров. Стало известно, что Зеленский поблагодарил Дональда и Меланию Трамп за внимание к похищению украинских детей.

В конце июля ГУР получило новые исчерпывающие доказательства о том, как Россия похищает украинских детей.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
