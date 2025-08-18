Зеленський вже приїхав у Білий дім

Зеленський прибув до Білого дому — деталі
Дата публікації: 18 серпня 2025 20:13
Трамп зустрічає Зеленського біля Білого дому 18 серпня 2025 року. Фото: кадр з відео
Президент України Володимир Зеленський вже прибув у Білий дім для переговорів із лідером США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Президент Америки особисто зустрів українського лідера.
Як відомо, Президент України Володимир Зеленський останнім з іноземних лідерів прибув до Білого дому. Його зустрів особисто лідер США Дональд Трамп.
