Головна Новини дня Зеленський прибув до Білого дому — деталі

Зеленський прибув до Білого дому — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 20:13
Зеленський вже приїхав у Білий дім
Трамп зустрічає Зеленського біля Білого дому 18 серпня 2025 року. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський вже прибув у Білий дім для переговорів із лідером США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Президент Америки особисто зустрів українського лідера.

Зеленський приїхав у Білий дім

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський останнім з іноземних лідерів прибув до Білого дому. Його зустрів особисто лідер США Дональд Трамп.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп Білий дім Вашингтон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
