Зеленський вже приїхав у Білий дім

Трамп зустрічає Зеленського біля Білого дому 18 серпня 2025 року. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський вже прибув у Білий дім для переговорів із лідером США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Президент Америки особисто зустрів українського лідера.

Зеленський приїхав у Білий дім

Новина доповнюється...