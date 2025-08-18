Зеленский уже приехал в Белый дом

Трамп встречает Зеленского возле Белого дома 18 августа 2025 года. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Президент Америки лично встретил главу Украины.

Зеленский приехал в Белый дом

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский последним из иностранных лидеров прибыл в Белый дом. Его встретил лично лидер США Дональд Трамп.

Журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук информировала, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уже на месте встречи Зеленского и Трампа.

Также в Белый дом прибыли и европейские лидеры. Каждый из них приезжал отдельно.

Отметим, что глава государства уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Также уже состоялась "подготовительная" встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами ЕС и НАТО.