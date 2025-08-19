Гарантии безопасности для Украины — Марко Рубио возглавит рабочую группу, которая создаст проект

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вместе с европейскими лидерами договорились о создании специальной рабочей группы, которая должна подготовить проект гарантий безопасности для Украины. Возглавить ее назначен государственному секретарю США Марко Рубио.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров в европейском правительстве.

Рабочая группа создаст проект гарантий безопасности

По их словам, будущие гарантии безопасности предусматривают четыре ключевых элемента: военное присутствие, систему противовоздушной обороны, поставки вооружения и механизм мониторинга соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий.

Источники издания отмечают, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность косвенной военной поддержки европейских миротворческих контингентов. В то же время, введение американских войск на территорию Украины не предусматривается.

В Белом доме отказались давать комментарии для The Wall Street Journal. Также пресс-служба Марко Рубио не ответила на запрос журналистов.

Напомним, ранее Марко Рубио сообщил о "важном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.

А также в СМИ предположили, где может состояться встреча Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.