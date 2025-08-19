Зустріч Зеленського і Путіна можуть провести в Угорщині

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: The Economist

Можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна в Угорщині стає головною темою дипломатичних дискусій. Цей варіант активно обговорюється на тлі останніх переговорів у Вашингтоні, де Дональд Трамп пообіцяв Києву гарантії безпеки в межах потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч в Угорщині

У дипломатичних колах дедалі частіше звучить думка, що саме Угорщина може стати нейтральним майданчиком для переговорів між Києвом і Москвою. Таке рішення пояснюється декількома факторами. По-перше, країна має зручне географічне розташування в центрі Європи та зберігає відносини як із Заходом, так і з Росією. По-друге, уряд Віктора Орбана неодноразово демонстрував готовність відігравати роль посередника у складних міжнародних процесах.

Для України така зустріч може стати важливим кроком у напрямку деескалації, навіть попри суперечливе ставлення Будапешта до окремих рішень ЄС щодо санкцій. Для Кремля ж це було б символічним жестом — спроба показати готовність до діалогу в країні, яка традиційно має більш м’яку риторику щодо Москви.

Переговори у Вашингтоні

Паралельно з цими обговореннями у Білому домі відбулася зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Американський президент заявив про готовність США допомогти гарантувати безпеку України після досягнення можливої мирної угоди.

"Що стосується безпеки, то буде багато допомоги", – сказав Трамп.

Володимир Зеленський підтвердив, що гарантії мають бути закріплені документально найближчим часом, і висловив готовність розширити військову співпрацю з Вашингтоном, зокрема через великі оборонні закупівлі.

Російська сторона також дала зрозуміти, що переговорний процес може отримати нову динаміку. Радник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що обговорюється підвищення рівня представництва від Києва та Москви у прямих переговорах.

Європейська позиція

Європейські лідери, які прибули до Вашингтона для підтримки Зеленського, виступили за чітку передумову будь-яких домовленостей — припинення бойових дій. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон наголосили, що лише зупинка вогню може створити умови для реального прогресу.

У той же час Трамп дав зрозуміти, що процес може початися і без формального перемир’я. Це викликало додаткові запитання серед європейських союзників, які побоюються, що без припинення вогню переговори ризикують залишитися декларативними.

Нагадаємо, що у понеділок, 18 серпня, Володимир Зеленський провів зустріч у Білому домі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, а також із представниками європейських держав.

Раніше ми також інформували, що після переговорів державний секретар США Марко Рубіо виступив із заявою щодо гарантій безпеки для України.