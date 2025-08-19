Встречу Зеленского и Путина могут провести в Венгрии

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: The Economist

Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Венгрии становится главной темой дипломатических дискуссий. Этот вариант активно обсуждается на фоне последних переговоров в Вашингтоне, где Дональд Трамп пообещал Киеву гарантии безопасности в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Встреча в Венгрии

В дипломатических кругах все чаще звучит мнение, что именно Венгрия может стать нейтральной площадкой для переговоров между Киевом и Москвой. Такое решение объясняется несколькими факторами. Во-первых, страна имеет удобное географическое расположение в центре Европы и сохраняет отношения как с Западом, так и с Россией. Во-вторых, правительство Виктора Орбана неоднократно демонстрировало готовность играть роль посредника в сложных международных процессах.

Для Украины такая встреча может стать важным шагом в направлении деэскалации, даже несмотря на противоречивое отношение Будапешта к отдельным решениям ЕС по санкциям. Для Кремля же это было бы символическим жестом - попытка показать готовность к диалогу в стране, которая традиционно имеет более мягкую риторику в отношении Москвы.

Переговоры в Вашингтоне

Параллельно с этими обсуждениями в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Американский президент заявил о готовности США помочь гарантировать безопасность Украины после достижения возможного мирного соглашения.

"Что касается безопасности, то будет много помощи", — сказал Трамп.

Владимир Зеленский подтвердил, что гарантии должны быть закреплены документально в ближайшее время, и выразил готовность расширить военное сотрудничество с Вашингтоном, в частности через крупные оборонные закупки.

Российская сторона также дала понять, что переговорный процесс может получить новую динамику. Советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что обсуждается повышение уровня представительства от Киева и Москвы в прямых переговорах.

Европейская позиция

Европейские лидеры, прибывшие в Вашингтон для поддержки Зеленского, выступили за четкую предпосылку любых договоренностей — прекращение боевых действий. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что только остановка огня может создать условия для реального прогресса.

В то же время Трамп дал понять, что процесс может начаться и без формального перемирия. Это вызвало дополнительные вопросы среди европейских союзников, которые опасаются, что без прекращения огня переговоры рискуют остаться декларативными.

Напомним, что в понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский провел встречу в Белом доме со своим американским коллегой Дональдом Трампом, а также с представителями европейских государств.

Ранее мы также информировали, что после переговоров государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением о гарантиях безопасности для Украины.