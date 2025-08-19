Відео
Макрон скептично ставиться до готовності Путіна закінчити війну

Макрон скептично ставиться до готовності Путіна закінчити війну

Дата публікації: 19 серпня 2025 11:59
Війна в Україні — Путін не готовий закінчити конфлікт
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Pool via REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон скептично ставиться до готовності російського диктатора Володимира Путіна до перемир'я. Він вважає, що очільник Кремля не хоче завершувати війну. 

Про це повідомляє Sky News

Путін не готовий до закінчення війни

"Коли я дивлюся на ситуацію та факти, я не бачу, щоб президент Путін зараз дуже прагнув миру", — сказав Макрон журналістам після переговорів у Білому домі. 

Водночас він високо оцінив "оптимізм" Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди та сказав, що "до цього слід поставитися серйозно".  

"Якщо він вважає, що може укласти угоду, це чудова новина, і ми повинні зробити все можливе, щоб досягти чудової угоди", — наголосив президент Франції. 

Нагадаємо, 18 серпня Макрон запропонував провести чотиристоронній саміт. Йдеться про зустріч представників України, США, Росії та Європи.

Крім того, він пригрозив Путіну, якщо він зірве мирний діалог. За словами президента Франції, у такому випадку Кремль чекає покарання.

Франція володимир путін Емманюель Макрон перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
