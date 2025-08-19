Якщо РФ відмовиться від мирних переговорів, то є чекає ще більше санкцій, заявив Макрон

Макрон заявив, що буде, якщо Путін зірве мирний процес
Після переговорів Трампа, Зеленського та лідерів країн Європи, на яких йшлося про гарантії безпеки України, президент Франції Емманюель Макрон висловив свою позицію щодо подальших дій РФ в цьому питанні. Він пригрозив диктатору Путіну у разі, якщо він зірве мирний діалог.
Про це лідер Франції заявив у соцмережі X виклавши відповідний коментар журналістам.
Чим Макрон пригрозив Путіну
EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis Washington sur la situation en Ukraine et la sécurité de l'Europe. https://t.co/QkvS2Kw26Y— Élysée (@Elysee) August 18, 2025
Президент Франції зазначив, що не тільки європа, але й США зараз активно працюють над визначенням гарантій безпеки України. Він поізтивно оцінив відновлення переговорів щодо України між Трампом та Путіним, але у разі зриву переговорного процесу Кремль чекає покарання.
"Ми всі погоджуємося, що у випадку зриву процесу — тиск на російську сторону зросте", — сказав Макрон.
Санкції будуть необхідні, щоб змусити Москву все ж таки сісти за стіл переговорів.
В цьому питанні його підтримав і Володимир Зеленський, який на брифінгу перед журналістами після переговорів у Білому домі заявив, що якщо Путін відмовиться від переговорів з ним, то США мають ввести проти РФ посилені санкції.
Нагадаємо, раніше президент України заявив, що треба визначитись, хто і з яких країн може надати миротворців чи взагалі як може допомогти кожна країна з коаліції охочих.
Крім цього повідомлялось, що Дональд Трамп домовився з диктатором Путіним про зустріч з лідером України. Причому сам Кремль її запропонував.
Читайте Новини.LIVE!