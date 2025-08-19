Якщо РФ відмовиться від мирних переговорів, то є чекає ще більше санкцій, заявив Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Після переговорів Трампа, Зеленського та лідерів країн Європи, на яких йшлося про гарантії безпеки України, президент Франції Емманюель Макрон висловив свою позицію щодо подальших дій РФ в цьому питанні. Він пригрозив диктатору Путіну у разі, якщо він зірве мирний діалог.

Про це лідер Франції заявив у соцмережі X виклавши відповідний коментар журналістам.

Реклама

Читайте також:

Чим Макрон пригрозив Путіну

EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis Washington sur la situation en Ukraine et la sécurité de l'Europe. https://t.co/QkvS2Kw26Y — Élysée (@Elysee) August 18, 2025

Президент Франції зазначив, що не тільки європа, але й США зараз активно працюють над визначенням гарантій безпеки України. Він поізтивно оцінив відновлення переговорів щодо України між Трампом та Путіним, але у разі зриву переговорного процесу Кремль чекає покарання.

"Ми всі погоджуємося, що у випадку зриву процесу — тиск на російську сторону зросте", — сказав Макрон.

Санкції будуть необхідні, щоб змусити Москву все ж таки сісти за стіл переговорів.

В цьому питанні його підтримав і Володимир Зеленський, який на брифінгу перед журналістами після переговорів у Білому домі заявив, що якщо Путін відмовиться від переговорів з ним, то США мають ввести проти РФ посилені санкції.

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що треба визначитись, хто і з яких країн може надати миротворців чи взагалі як може допомогти кожна країна з коаліції охочих.

Крім цього повідомлялось, що Дональд Трамп домовився з диктатором Путіним про зустріч з лідером України. Причому сам Кремль її запропонував.