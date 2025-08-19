Если РФ откажется от мирных переговоров, то есть ждет еще больше санкций, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

После переговоров Трампа, Зеленского и лидеров стран Европы, на которых речь шла о гарантиях безопасности Украины, президент Франции Эммануэль Макрон высказал свою позицию относительно дальнейших действий РФ в этом вопросе. Он пригрозил диктатору Путину в случае, если он сорвет мирный диалог.

Об этом лидер Франции заявил в соцсети X выложив соответствующий комментарий журналистам.

Реклама

Читайте также:

Чем Макрон пригрозил Путину

EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis Washington sur la situation en Ukraine et la sécurité de l'Europe. https://t.co/QkvS2Kw26Y - Élysée (@Elysee) 18 августа 2025 г.

Президент Франции отметил, что не только Европа, но и США сейчас активно работают над определением гарантий безопасности Украины. Он позитивно оценил возобновление переговоров по Украине между Трампом и Путиным, но в случае срыва переговорного процесса Кремль ждет наказание.

"Мы все согласны, что в случае срыва процесса - давление на российскую сторону возрастет", — сказал Макрон.

Санкции будут необходимы, чтобы заставить Москву все же сесть за стол переговоров.

В этом вопросе его поддержал и Владимир Зеленский, который на брифинге перед журналистами после переговоров в Белом доме заявил, что если Путин откажется от переговоров с ним, то США должны ввести против РФ усиленные санкции.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что надо определиться, кто и из каких стран может предоставить миротворцев или вообще как может помочь каждая страна из коалиции желающих.

Кроме этого сообщалось, что Дональд Трамп договорился с диктатором Путиным о встрече с лидером Украины. Причем сам Кремль ее предложил.