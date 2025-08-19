Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон заявил, что будет, если Путин сорвет мирный процесс

Макрон заявил, что будет, если Путин сорвет мирный процесс

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 04:43
Если РФ откажется от мирных переговоров, то есть ждет еще больше санкций, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

После переговоров Трампа, Зеленского и лидеров стран Европы, на которых речь шла о гарантиях безопасности Украины, президент Франции Эммануэль Макрон высказал свою позицию относительно дальнейших действий РФ в этом вопросе. Он пригрозил диктатору Путину в случае, если он сорвет мирный диалог.

Об этом лидер Франции заявил в соцсети X выложив соответствующий комментарий журналистам.

Реклама
Читайте также:

Чем Макрон пригрозил Путину

Президент Франции отметил, что не только Европа, но и США сейчас активно работают над определением гарантий безопасности Украины. Он позитивно оценил возобновление переговоров по Украине между Трампом и Путиным, но в случае срыва переговорного процесса Кремль ждет наказание.

"Мы все согласны, что в случае срыва процесса - давление на российскую сторону возрастет", — сказал Макрон.

Санкции будут необходимы, чтобы заставить Москву все же сесть за стол переговоров.

В этом вопросе его поддержал и Владимир Зеленский, который на брифинге перед журналистами после переговоров в Белом доме заявил, что если Путин откажется от переговоров с ним, то США должны ввести против РФ усиленные санкции.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что надо определиться, кто и из каких стран может предоставить миротворцев или вообще как может помочь каждая страна из коалиции желающих.

Кроме этого сообщалось, что Дональд Трамп договорился с диктатором Путиным о встрече с лидером Украины. Причем сам Кремль ее предложил.

санкции против России владимир путин Эммануэль Макрон война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации