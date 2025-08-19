Видео
Главная Новости дня Макрон скептически относится к готовности Путина закончить войну

Макрон скептически относится к готовности Путина закончить войну

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 11:59
Война в Украине — Путин не готов закончить конфликт
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон скептически относится к готовности российского диктатора Владимира Путина к перемирию. Он считает, что глава Кремля не хочет завершать войну.

Об этом сообщает Sky News.

Путин не готов к окончанию войны

"Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин сейчас очень стремился к миру", — сказал Макрон журналистам после переговоров в Белом доме.

В то же время он высоко оценил "оптимизм" Дональда Трампа по заключению мирного соглашения и сказал, что "к этому следует отнестись серьезно".

"Если он считает, что может заключить соглашение, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь замечательного соглашения", — подчеркнул президент Франции.

Напомним, 18 августа Макрон предложил провести четырехсторонний саммит. Речь идет о встрече представителей Украины, США, России и Европы.

Кроме того, он пригрозил Путину, если он сорвет мирный диалог. По словам президента Франции, в таком случае Кремль ждет наказание.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
