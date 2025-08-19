Відео
Головна Новини дня Важливий момент — Рубіо заявив про прогрес щодо завершення війни

Важливий момент — Рубіо заявив про прогрес щодо завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 08:24
Закінчення війни в Україні — Марко Рубіо зробив заяву про важливі зміни
Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо після зустрічі у Білому домі зробив нову заяву про гарантії безпеки для України. Він зазначив, що переговори вперше за три роки "принесли результат".

Відповідну заяву він зробив у коментарі Fox News.

Читайте також:

Рубіо висловився про прогрес у переговорах

За словами держсекретаря США, вчорашні зустрічі у Вашингтоні стали першим випадком за три роки війни, коли з'явилися ознаки можливого зрушення в переговорах.

Він назвав це "важливим моментом" та підкреслив, що ключові перемовини між президентом США Дональдом Трампом, українським президентом Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО дійсно рухаються вперед, але цей процес "потребуватиме більше часу".

Окрім того, Рубіо зазначив, що Америка спільно зі своїми союзниками працює гарантіями безпеки для України, зокрема, над тим, щоб визначити їх конкретний формат і механізми реалізації.

"Ми працюємо над цим прямо зараз. Українці сказали нам, що найсильнішою гарантією безпеки, яку вони можуть запропонувати для свого майбутнього, є сильна армія, яка рухається вперед, і це інша динаміка, яка змінилася. Ми більше не надаємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їм зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для того, щоб купувати зброю і передавати її Україні. Це ще одна велика зміна у порівнянні з тим, як до цієї війни підходили лише декілька років тому — наприклад, за часів адміністрації Байдена", — сказав Рубіо.

Окрім того, він зазначив, що що угода про мінеральні ресурси, яку Україна підписала в лютому, також виступає як гарантія безпеки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, наскільки можлива поява іноземних миротворців в Україні.

А також президент України підтвердив, що планує закупівлю зброї у США.

США переговори Україна війна в Україні Марко Рубіо
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
