Головна Новини дня Зеленський підтвердив, що хоче купити у Трампа зброю — яку саме

Зеленський підтвердив, що хоче купити у Трампа зброю — яку саме

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:59
Україна дійсно хочу купити у США сучасної зброї майже на сотню мільярдів, підтвердив Зеленський
Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом і лідерами ЄС у Білому домі. Фото: Reuters

Володимир Зеленський підтвердив інформацію Financial Times про те, що Україна хоче купити у США зброю майже на сотню мільярдів доларів. Також український президент назвав деякі види зброї, які ЗСУ хочуть отримати від американців.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Яку зброю хочу купити Україна у США і хто заплатить

За словами українського президента, є розмова про придбання пакета військового оснащення американського виробництва. 

"Це пакет американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів", — сказав Зеленський.

Ще до зустрічі у Білому дому журналісти Financial Times мали змогу ознайомитись з документом, який Трампу хотів передати Зеленській. В ньому йшлося, зокрема, про бажання придбати щонайменше 10 систем ППО Patriot американського виробництва для захисту своїх міст та критичної інфраструктури, а також інші ракети та обладнання. 

Щодо фінансової сторони питання, то цю суму має заплатити Європа. Проте сам Зеленський про це у своєму коментарі журналістам не повідомив. 

Раніше стала відома реакція канцлера Німеччини на питання територій Донбасу. Він зазначив, що віддавати Донбас російським окупантам неприпустимо. 

Своєю чергою президент Франції пригрозив Путіну санкціями. Це станеться, якщо диктатор РФ відмовиться від мирного процесу чи буде намагатись його зірвати. 

