Главная Новости дня Зеленский подтвердил, что хочет купить у Трампа оружие — какое

Зеленский подтвердил, что хочет купить у Трампа оружие — какое

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 06:59
Украина действительно хочу купить у США современного оружия почти на сотню миллиардов, подтвердил Зеленский
Владимир Зеленский на встрече с Трампом и лидерами ЕС в Белом доме. Фото: Reuters

Владимир Зеленский подтвердил информацию Financial Times о том, что Украина хочет купить у США оружие почти на сотню миллиардов долларов. Также украинский президент назвал некоторые виды оружия, которые ВСУ хотят получить от американцев.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Какое оружие хочу купить Украина у США и кто заплатит

По словам украинского президента, есть разговор о приобретении пакета военного оснащения американского производства.

"Это пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят прежде всего самолеты, системы противовоздушной обороны и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов", — сказал Зеленский.

Еще до встречи в Белом доме журналисты Financial Times имели возможность ознакомиться с документом, который Трампу хотел передать Зеленскому. В нем говорилось, в частности, о желании приобрести не менее 10 систем ПВО Patriot американского производства для защиты своих городов и критической инфраструктуры, а также другие ракеты и оборудование.

Что касается финансовой стороны вопроса, то эту сумму должна заплатить Европа. Однако сам Зеленский об этом в своем комментарии журналистам не сообщил.

Ранее стала известна реакция канцлера Германии на вопрос территорий Донбасса. Он отметил, что отдавать Донбасс российским оккупантам недопустимо.

В свою очередь президент Франции пригрозил Путину санкциями. Это произойдет, если диктатор РФ откажется от мирного процесса или будет пытаться его сорвать.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
