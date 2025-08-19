Окончание войны в Украине — Марко Рубио сделал заявление о важных изменениях

Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио после встречи в Белом доме сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что переговоры впервые за три года "принесли результат".

Соответствующее заявление он сделал в комментарии Fox News.

Рубио высказался о прогрессе в переговорах

По словам госсекретаря США, вчерашние встречи в Вашингтоне стали первым случаем за три года войны, когда появились признаки возможного сдвига в переговорах.

Он назвал это "важным моментом" и подчеркнул, что ключевые переговоры между президентом США Дональдом Трампом, украинским президентом Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО действительно движутся вперед, но этот процесс "потребует больше времени".

Кроме того, Рубио отметил, что Америка совместно со своими союзниками работает над гарантиями безопасности для Украины, в частности, над тем, чтобы определить их конкретный формат и механизмы реализации.

"Мы работаем над этим прямо сейчас. Украинцы сказали нам, что самой сильной гарантией безопасности, которую они могут предложить для своего будущего, является сильная армия, которая движется вперед, и это другая динамика, которая изменилась. Мы больше не предоставляем Украине оружие. Мы больше не даем Украине денег. Теперь мы продаем им оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют НАТО для того, чтобы покупать оружие и передавать его Украине. Это еще одно большое изменение по сравнению с тем, как к этой войне подходили всего несколько лет назад — например, во времена администрации Байдена", — сказал Рубио.

Кроме того, он отметил, что соглашение о минеральных ресурсах, которое Украина подписала в феврале, также выступает как гарантия безопасности.

Напомним, Владимир Зеленский ответил, насколько возможно появление иностранных миротворцев в Украине.

А также президент Украины подтвердил, что планирует закупку оружия у США.