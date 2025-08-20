Естонія може відправити в Україну своїх солдатів

Естонські резервісти. Фото: Reuters

Естонія готова відправити в Україну військовий миротворчий контингент. Йдеться про роту солдатів у межах миротворчої місії.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, інформує ERR.

Реклама

Читайте також:

Естонія готова відправити в Україну своїх солдатів

Крістен Міхал заявив, що Естонія готова надати Україні свій військовий контингент у розмірі однієї роти.

Водночас прем’єр наголосив, що обговорювати деталі можливої місії наразі зарано.

"Зараз ми на етапі підготовки до зустрічі президентів України й Росії. Якщо вона відбудеться, то теоретично за нею може послідувати тристороння зустріч. Лише тоді цей процес може бути запущений", — зазначив естонський посадовець.

За його словами, лише після зустрічі можна буде обговорювати, "як гарантувати безпеку, якими мають бути гарантії, який внесок зроблять США та Європа".

"Тоді ми зрозуміємо, якою буде ця військова операція, хто і який внесок у неї зробить і які в неї перспективи", — резюмував прем'єр Естонії.

Нагадаємо, що вже близько десяти країн висловили готовність відправити своїх миротворців до України.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість участі іноземних миротворців в нашій країні.