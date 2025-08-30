Видео
Трамп сделал важное заявление относительно гарантий безопасности

Трамп сделал важное заявление относительно гарантий безопасности

Дата публикации 30 августа 2025 20:02
Трамп высказался относительно гарантий безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не будет отправлять американские войска в Украину. Однако он выступил за гарантии безопасности.

Об этом лидер США сказал в интервью The Daily Caller.

Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отверг идею отправки американских войск в Украину. Однако он выступил за гарантии безопасности.

Лидер США отметил, что сейчас Европа начала финансировать вооружение для Украины. По его словам, именно благодаря ему НАТО планирует увеличить оборонные расходы с 2% до 5%.

"Никто не думал, что это возможно, и — платить... Мы не тратим деньги на войну. Это большая разница. Вот и подытожьте. И, кроме того, смотрите: я не думаю, что это можно уладить без определенных гарантий безопасности. Но мы не будем отправлять войска или что-то подобное. Если мы сможем помочь Европе — мы поможем. И они там будут", — отметил глава Белого дома.

В то же время он добавил, что готов поспособствовать тому, чтобы полномасштабная война в Украине закончилась, однако признал, что это трудно сделать.

"Мы говорим о многих жизнях. Мы не говорим о чем-то, что я начал. Я эту войну унаследовал. И все, что я пытаюсь сделать, — это потушить пламя. Знаете, я думал, что уже почти решил этот вопрос. Я делал такое семь раз с другими войнами. Я уладил конфликты, которые были сложнее этого, учитывая то, что там не было шансов. Три из тех войн длились более 30 лет, и я их завершил. А эта война — очень тяжелая. Это сложная война", — сказал Трамп.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие стране необходимы гарантии безопасности.

Ранее глава государства назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины, среди которых  санкции против России.

Дональд Трамп военная помощь война в Украине мирные переговоры гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
