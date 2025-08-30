Трамп высказался относительно гарантий безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не будет отправлять американские войска в Украину. Однако он выступил за гарантии безопасности.

Об этом лидер США сказал в интервью The Daily Caller.

Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Лидер США отметил, что сейчас Европа начала финансировать вооружение для Украины. По его словам, именно благодаря ему НАТО планирует увеличить оборонные расходы с 2% до 5%.

"Никто не думал, что это возможно, и — платить... Мы не тратим деньги на войну. Это большая разница. Вот и подытожьте. И, кроме того, смотрите: я не думаю, что это можно уладить без определенных гарантий безопасности. Но мы не будем отправлять войска или что-то подобное. Если мы сможем помочь Европе — мы поможем. И они там будут", — отметил глава Белого дома.

В то же время он добавил, что готов поспособствовать тому, чтобы полномасштабная война в Украине закончилась, однако признал, что это трудно сделать.

"Мы говорим о многих жизнях. Мы не говорим о чем-то, что я начал. Я эту войну унаследовал. И все, что я пытаюсь сделать, — это потушить пламя. Знаете, я думал, что уже почти решил этот вопрос. Я делал такое семь раз с другими войнами. Я уладил конфликты, которые были сложнее этого, учитывая то, что там не было шансов. Три из тех войн длились более 30 лет, и я их завершил. А эта война — очень тяжелая. Это сложная война", — сказал Трамп.

