Встреча Трампа, Путина и Зеленского — лидер США сделал заявление

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры с Украиной и Россией состоятся. По его словам, о двусторонней встрече пока неизвестно.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью Daily Caller в среду, 30 августа.

Встреча Трампа, Путина и Зеленского

Американский президент отметил, что иногда люди не готовы к этому. По его словам, он использует аналогию.

"Я использовал ее несколько раз. У вас есть ребенок, и на площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают драться, драться и драться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Много людей погибло", — пояснил Трамп.

Напомним, в Белом доме заявили, что Путин и Зеленский не готовы самостоятельно закончить войну.

Ранее Трамп не исключил введения новых санкций против России. По его словам, это может произойти, если будет отказ от переговоров.