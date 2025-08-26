Президент США напомнил, что может ввести санкции против РФ, чтобы не начинать войну с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на своем ежедневном брифинге с журналистами в Белом доме снова поднял тему санкций против РФ. Он заявил, что рассматривает подобный вариант.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump українською.

Что конкретно заявил Трамп о санкциях

По словам лидера США, он вполне готов ввести экономические санкции против России.

Трамп отметил, что санкции могут быть введены, если диктатор РФ Путин не согласится на прекращение огня.

"У нас есть экономические санкции. Говорю об экономике, потому что мы не хотим мировой войны", — отметил Трамп.

