Дональд Трамп вспомнил о санкциях против РФ — о чем он заявил

Дональд Трамп вспомнил о санкциях против РФ — о чем он заявил

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 23:52
Президент США напомнил, что может ввести санкции против РФ, чтобы не начинать войну с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на своем ежедневном брифинге с журналистами в Белом доме снова поднял тему санкций против РФ. Он заявил, что рассматривает подобный вариант.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump українською.

Читайте также:

Что конкретно заявил Трамп о санкциях

По словам лидера США, он вполне готов ввести экономические санкции против России.

Трамп отметил, что санкции могут быть введены, если диктатор РФ Путин не согласится на прекращение огня.

"У нас есть экономические санкции. Говорю об экономике, потому что мы не хотим мировой войны", — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что в Одессе глава МИД Люксембурга призвал усилить санкции против РФ. Он считает, что это позволит остановить боевые действия.

Напомним, недавно мы писали о том, что думает Андрей Сибига по поводу санкций против РФ.

Филип Бойко
Автор:
Филип Бойко
