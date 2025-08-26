Президент США нагадав, що може запровадити санкції проти РФ, щоб не починати війну з Путіним

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на своєму щоденному брифінгу з журналістами у Білому домі знову підняв тему санкцій проти РФ. Він заявив, що розглядає подібний варіант.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

Реклама

Читайте також:

Що конкретно заявив Трамп про санкції

За словами лідера США, він цілком готовий запровадити економічні санкції проти Росії.

Трамп зазначив, що санкції можуть бути запроваджені, якщо диктатор РФ Путін не погодиться на припинення вогню.

"У нас є економічні санкції. Кажу про економіку, бо ми не хочемо світової війни", — зазначив Трамп.

Раніше повідомлялось, що в Одесі очільник МЗС Люксембургу закликав посилити санкції проти РФ. Він вважає, що це дозволить зупинити бойові дії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що думає Андрій Сибіга з приводу санкцій проти РФ.