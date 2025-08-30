Зустріч Трампа, Путіна та Зеленського — лідер США зробив заяву

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що тристоронні переговори з Україною та Росією відбудуться. За його словами, щодо двосторонньої зустрічі наразі невідомо.

Про це Дональд Трамп сказав в інтервʼю Daily Caller у середу, 30 серпня.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Трампа, Путіна та Зеленського

Американський президент зазначив, що іноді люди не готові до цього. За його словами, він використовує аналогію.

"Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і на майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають битися, битися і битися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло", — пояснив Трамп.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Путін та Зеленський не готові самостійно закінчити війну.

Раніше Трамп не виключив запровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, це може статися, якщо буде відмова від перемовин.