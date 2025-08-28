Відео
У США заявили, що Україна та РФ не готові самі припинити війну

У США заявили, що Україна та РФ не готові самі припинити війну

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 20:50
У Білому домі заявили, що Зеленський та Путін не готові самостійно закінчувати війну
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін не готові самі припинити війну. Вона анонсувала нові заяви президента Дональда Трампа.

Про це Керолайн Левітт заявила на брифінгу у четвер, 28 серпня.

Читайте також:

Війна в Україні

"Трамп незабаром зробить додаткові заяви", — заявила Левітт.

Крім того, вона розповіла про реакцію Трампа на російський масований обстріл Києва у ніч проти 28 серпня. За її словами, лідер Штатів не був задоволений, але й не здивований.

"Росія розпочала цей напад на Київ, а Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Трамп продовжує спостерігати за цим", — додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, спецпосланець Білого дому Кіт Келлог відреагував на російський обстріл Києва у ніч проти 28 серпня.

Крім того, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після масованого обстрілу України.

Аркадій Пастула
Автор:
Аркадій Пастула
