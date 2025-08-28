Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фон дер Ляєн говорила з Трампом після російського обстрілу Києва

Фон дер Ляєн говорила з Трампом після російського обстрілу Києва

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:07
Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після російської атаки на Київ
Урсула фон дер Ляєн. Фото: x.com/vonderleyen

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонні розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Це сталося після масованого російського обстрілу Києва у ніч проти 28 серпня.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Розмова Фон дер Ляєн з Трампом

Фон дер Ляєн розповіла, що провела розмову з лідером США після масштабного удару Росії по Києву, який також пошкодив офіси Євросоюзу.

За її словами, російський диктатор Володимир Путін повинен сісти за стіл переговорів. 

"Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими й надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", — зазначила вона.

Фон дер Ляєн зауважила, що Європа повністю виконає свою роль.

Водночас вона не повідомила деталі розмови з Трампом.

null
Допис Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва зросла кількість загиблих до 18 осіб. Російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці.

А столичний міський голова Віталій Кличко оголосив День жалоби за загиблими 29 серпня. У місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Володимир Зеленський США Київ Дональд Трамп Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації