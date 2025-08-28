Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після російської атаки на Київ

Фон дер Ляєн говорила з Трампом після російського обстрілу Києва
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонні розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Це сталося після масованого російського обстрілу Києва у ніч проти 28 серпня.
Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі X.
Розмова Фон дер Ляєн з Трампом
Фон дер Ляєн розповіла, що провела розмову з лідером США після масштабного удару Росії по Києву, який також пошкодив офіси Євросоюзу.
За її словами, російський диктатор Володимир Путін повинен сісти за стіл переговорів.
"Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими й надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", — зазначила вона.
Фон дер Ляєн зауважила, що Європа повністю виконає свою роль.
Водночас вона не повідомила деталі розмови з Трампом.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва зросла кількість загиблих до 18 осіб. Російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці.
А столичний міський голова Віталій Кличко оголосив День жалоби за загиблими 29 серпня. У місті заборонені будь-які розважальні заходи.
