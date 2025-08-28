Видео
Главная Новости дня Фон дер Ляйен говорила с Трампом после российского обстрела Киева

Фон дер Ляйен говорила с Трампом после российского обстрела Киева

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:07
Фон дер Ляйен позвонила Трампу после российской атаки на Киев
Урсула фон дер Ляйен. Фото: x.com/vonderleyen

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонные разговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Это произошло после массированного российского обстрела Киева в ночь на 28 августа.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети X.

Читайте также:

Разговор Фон дер Ляйен с Трампом

Фон дер Ляйен рассказала, что провела разговор с лидером США после масштабного удара России по Киеву, который также повредил офисы Евросоюза.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин должен сесть за стол переговоров.

"Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза", — отметила она.

Фон дер Ляйен отметила, что Европа полностью выполнит свою роль.

В то же время она не сообщила детали разговора с Трампом.

null
Пост Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Напомним, в Дарницком районе Киева возросло количество погибших до 18 человек. Российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке.

А столичный городской голова Виталий Кличко объявил День траура по погибшим 29 августа. В городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

