У Трампа відреагували на масований ракетний удар по Києву

В адміністрації президента США Дональда Трампа уперше відреагували на нічну масовану атаку Росії на Київ. Його спецпосланець Кіт Келлог виступив із заявою, у якій засудив удари по українській столиці.

У ніч на 28 серпня Росія здійснила один із найбільших за масштабом повітряних ударів з початку повномасштабної війни. За даними американських джерел, було випущено близько 600 дронів та 31 ракету. Обстріли призвели до серйозних руйнувань та численних жертв серед мирного населення.

"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США", — заявив спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келлог у мережі X.

Представник Трампа наголосив, що Росія вкотре демонструє зневагу до міжнародного права. Він підкреслив, що подібні атаки ставлять під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Заява Келлога стала першою офіційною реакцією з боку команди колишнього американського президента на події ночі 28 серпня.