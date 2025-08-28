У Трампа отреагировали на массированный ракетный удар по Киеву

Последствия обстрелов РФ. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

В администрации президента США Дональда Трампа впервые отреагировали на ночную массированную атаку России на Киев. Его спецпосланник Кит Келлог выступил с заявлением, в котором осудил удары по украинской столице.

Об этом он написал в соцсети X.

Реакция США на ночную атаку по Киеву

В ночь на 28 августа Россия осуществила один из крупнейших по масштабу воздушных ударов с начала полномасштабной войны. По данным американских источников, было выпущено около 600 дронов и 31 ракета. Обстрелы привели к серьезным разрушениям и многочисленным жертвам среди мирного населения.

Сообщение Келлога в X. Фото: скриншот

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", — заявил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог в сети X.

Представитель Трампа подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежение к международному праву. Он подчеркнул, что подобные атаки ставят под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы. Заявление Келлога стало первой официальной реакцией со стороны команды бывшего американского президента на события ночи 28 августа.

Напомним, что массированная ночная атака России на Киев 28 августа привела к повреждению здания Британского совета. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина для объяснений относительно обстрела.

Ранее мы также информировали, что ночная атака России против Украины стала второй по масштабам с начала полномасштабной войны. Враг выпустил сотни беспилотников и десятки ракет, которые ударили по разным регионам страны.