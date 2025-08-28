Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У Трампа отреагировали на масштабный обстрел Украины

У Трампа отреагировали на масштабный обстрел Украины

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:55
У Трампа отреагировали на массированный ракетный удар по Киеву
Последствия обстрелов РФ. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

В администрации президента США Дональда Трампа впервые отреагировали на ночную массированную атаку России на Киев. Его спецпосланник Кит Келлог выступил с заявлением, в котором осудил удары по украинской столице.

Об этом он написал в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Реакция США на ночную атаку по Киеву

В ночь на 28 августа Россия осуществила один из крупнейших по масштабу воздушных ударов с начала полномасштабной войны. По данным американских источников, было выпущено около 600 дронов и 31 ракета. Обстрелы привели к серьезным разрушениям и многочисленным жертвам среди мирного населения.

У Трампа відреагували на масштабний обстріл України - фото 1
Сообщение Келлога в X. Фото: скриншот

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", — заявил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог в сети X.

Представитель Трампа подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежение к международному праву. Он подчеркнул, что подобные атаки ставят под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы. Заявление Келлога стало первой официальной реакцией со стороны команды бывшего американского президента на события ночи 28 августа.

Напомним, что массированная ночная атака России на Киев 28 августа привела к повреждению здания Британского совета. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина для объяснений относительно обстрела.

Ранее мы также информировали, что ночная атака России против Украины стала второй по масштабам с начала полномасштабной войны. Враг выпустил сотни беспилотников и десятки ракет, которые ударили по разным регионам страны.

Киев Дональд Трамп обстрелы атака Кит Келлог
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации