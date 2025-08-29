Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал ключевые блоки гарантий безопасности

Зеленский назвал ключевые блоки гарантий безопасности

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:13
Зеленский назвал основные гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Среди них - санкции против России.

Об этом глава государства сказал во время брифинга с журналистами в пятницу, 29 августа.

Реклама
Читайте также:

Зеленский об основных гарантиях безопасности

Сегодня, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Итак, по словам лидера, среди ключевых гарантий безопасности:

  • Армия - сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием;
  • НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров относительно их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии;
  • Санкции против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, что недавно Украина и Великобритания обсудили гарантии безопасности и давление на РФ.

Ранее Дональд Трамп ответил, какую роль будет играть США в будущих гарантиях безопасности для Украины.

Владимир Зеленский Украина война в Украине Россия гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации