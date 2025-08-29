Зеленский назвал основные гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Среди них - санкции против России.

Об этом глава государства сказал во время брифинга с журналистами в пятницу, 29 августа.

Сегодня, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Итак, по словам лидера, среди ключевых гарантий безопасности:

Армия - сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием;

НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров относительно их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии;

Санкции против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, что недавно Украина и Великобритания обсудили гарантии безопасности и давление на РФ.

Ранее Дональд Трамп ответил, какую роль будет играть США в будущих гарантиях безопасности для Украины.