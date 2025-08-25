Гарантии безопасности для Украины - Трамп назвал роль США - "Гарантии безопасности для Украины

Срочная новость

Президент Дональд Трамп ответил, какую роль будет играть США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, они в основном будут залогом европейских стран.

"Европа намерена предоставить им (Украине — ред.) значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в этом процессе как резервная сила. Я не думаю, что у нас возникнут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения", — заявил Трамп.

