Гарантии безопасности для Украины - Трамп назвал роль США - "Гарантии безопасности для Украины

Трамп очертил роль США в гарантиях безопасности для Украины
Дата публикации 25 августа 2025 19:16
Президент Дональд Трамп ответил, какую роль будет играть США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, они в основном будут залогом европейских стран.
"Европа намерена предоставить им (Украине — ред.) значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в этом процессе как резервная сила. Я не думаю, что у нас возникнут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения", — заявил Трамп.
