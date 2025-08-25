Посол США: у Трампа є важелі для миру в Україні

Меттью Вітакер. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні низку важелів, які можуть сприяти миру між Україною та Росією. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, наголосивши на можливості посилення як військової, так і дипломатичної підтримки.

Про це повідомляє Fox News.

У Трампа "ще багато карт" — посол США при НАТО

Посол США при НАТО Меттью Вітакер зазначив, що Вашингтон продовжує постачати зброю союзникам по НАТО та Канаді, які згодом передають її Україні. На його думку, цей процес можна значно посилити. Він підкреслив, що нині підтримка йде "дуже добре".

"У президента Трампа ще багато карт, які він може використати. Очевидно, ми постачаємо зброю НАТО, продаємо американські озброєння нашим союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні. Це, безумовно, можна посилити, і процес йде дуже добре", — заявив Вітакер.

Дипломат наголосив, що у Трампа є й інші інструменти впливу. Йдеться, зокрема, про тарифи та вторинні санкції, які можуть торкнутися країн, що співпрацюють із Росією. Вітакер зауважив, що ключову роль відіграватиме активна дипломатія.

"Ви бачили, що Індія незадоволена тим, що на неї наклали обмеження. Китай і Бразилія, які теж купують російську нафту, мають бути готовими, якщо вони не допоможуть світові покласти цьому кінець. Так що у президента Трампа багато карт, і я вважаю, що енергійна дипломатія тут якраз доречна", — додав він.

Раніше обговорювався формат тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії. Проте після саміту у Вашингтоні Трамп висунув ідею, щоб президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін провели особисту зустріч сам на сам. Експерти вважають, що така пропозиція має як потенційні перспективи, так і ризики.

Нагадаємо, що посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон, постачаючи сучасне озброєння своїм союзникам у НАТО, які згодом передають його Україні, намагається змусити Росію сісти за стіл переговорів і погодитися на перемир’я.

Раніше ми також інформували, що спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів про лист першої леді Меланії Трамп, адресований російському диктатору Володимиру Путіну.