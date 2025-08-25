Посол США: у Трампа есть рычаги для мира в Украине

Мэттью Уитакер. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп располагает рядом рычагов, которые могут способствовать миру между Украиной и Россией. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, отметив возможность усиления как военной, так и дипломатической поддержки.

Об этом сообщает Fox News.

Реклама

Читайте также:

У Трампа "еще много карт" — посол США при НАТО

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие союзникам по НАТО и Канаде, которые впоследствии передают его Украине. По его мнению, этот процесс можно значительно усилить. Он подчеркнул, что сейчас поддержка идет "очень хорошо".

"У президента Трампа еще много карт, которые он может использовать. Очевидно, мы поставляем оружие НАТО, продаем американские вооружения нашим союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине. Это, безусловно, можно усилить, и процесс идет очень хорошо", — заявил Уитакер.

Дипломат подчеркнул, что у Трампа есть и другие инструменты влияния. Речь идет, в частности, о тарифах и вторичных санкциях, которые могут коснуться стран, сотрудничающих с Россией. Уитакер отметил, что ключевую роль будет играть активная дипломатия.

"Вы видели, что Индия недовольна тем, что на нее наложили ограничения. Китай и Бразилия, которые тоже покупают российскую нефть, должны быть готовы, если они не помогут миру положить этому конец. Так что у президента Трампа много карт, и я считаю, что энергичная дипломатия здесь как раз уместна", — добавил он.

Ранее обсуждался формат трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России. Однако после саммита в Вашингтоне Трамп выдвинул идею, чтобы президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин провели личную встречу один на один. Эксперты считают, что такое предложение имеет как потенциальные перспективы, так и риски.

Напомним, что посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон, поставляя современное вооружение своим союзникам в НАТО, которые впоследствии передают его Украине, пытается заставить Россию сесть за стол переговоров и согласиться на перемирие.

Ранее мы также информировали, что спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал о письме первой леди Мелании Трамп, адресованном российскому диктатору Владимиру Путину.