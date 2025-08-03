Постачання зброї від США через НАТО до України дозволить натиснути на Путіна, вважає посол США при НАТО

Військова допомога ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Згідно зі словами посла США при НАТО Метью Вітакера, Сполучені Штати, надаючи своїм союзникам з НАТО найсучаснішу зброю (яка потім передається Україні), прагнуть схилити Росію до переговорів та досягнення перемир'я. Проте остаточного миру можна добитись тільки перемовинами.

Про це Метью Вітакер написав у соцмережі X.

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Повідомлення Метью Вітакера. Фото: Скриншот

На думку Вітакера, постачання американської зброї союзникам НАТО стане каталізатором для повернення Росії до переговорного столу і врешті-решт призведе до припинення вогню.

Вітакер підкреслив, що США виробляють найдосконалішу зброю у світі, яка дозволяє українським військам ефективно протистояти російській агресії.

Водночас він зазначив, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, що ця війна не може бути вирішена лише військовим шляхом. Остаточне врегулювання конфлікту має відбутися шляхом переговорів, які приведуть до встановлення миру.

Раніше повідомлялось, що вихідними спецпредставник Дональда Трампа Стівен Віткофф відвідає Москву. Він нанесе свій візит відразу після відвідування Ізраїля.

Також ми інформували, що, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, американські чиновники на початку тижня провели переговори з представниками Росії. Однак "прогресу не видно".