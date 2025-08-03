Поставка оружия от США через НАТО в Украину позволит надавить на Путина, считает посол США при НАТО

Военная помощь ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Согласно словам посла США при НАТО Мэтью Уитакера, Соединенные Штаты, предоставляя своим союзникам по НАТО самое современное оружие (которое затем передается Украине), стремятся склонить Россию к переговорам и достижению перемирия. Однако окончательного мира можно добиться только переговорами.

Об этом Мэтью Уитакер написал в соцсети X.

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Сообщение Мэтью Уитакера. Фото: Скриншот

По мнению Уитакера, поставки американского оружия союзникам НАТО станут катализатором для возвращения России к переговорному столу и в конце концов приведут к прекращению огня.

Уитакер подчеркнул, что США производят самое совершенное оружие в мире, которое позволяет украинским войскам эффективно противостоять российской агрессии.

В то же время он отметил, что президент Трамп четко дал понять, что эта война не может быть решена только военным путем. Окончательное урегулирование конфликта должно произойти путем переговоров, которые приведут к установлению мира.

Ранее сообщалось, что на выходных спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву. Он нанесет свой визит сразу после посещения Израиля.

Также мы информировали, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, американские чиновники в начале недели провели переговоры с представителями России. Однако "прогресса не видно".