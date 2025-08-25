Лист Меланії Трамп до Путіна — Кіт Келлог розкрив деталі

Кіт Келлог. Фото: кадр з відео

Спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів про листа першої леді Меланії Трамп до російського диктатора Володимира Путіна. Дружина американського лідера висунула важливу вимогу очільнику Кремля.

Про це Келлог повідомив під час молитовного сніданку в понеділок, 25 серпня.

Келлог розповів про лист Путіну від Меланії Трамп

Під час своєї промови американський політик заявив про те, що дуже важливо забезпечити дітям безпечне майбутнє. А також повернути усіх викрадених росіянами дітей на батьківщину.

Саме на цьому, за словами Келлога, наполягала Меланія Трамп у своєму листі до російського диктатора.

"У мене чотири онуки, і я не хочу, щоб вони навіть чули про якусь наступну війну. Ми хочемо, щоб не було більше знищення, руйнувань, смертей не тільки для дорослих, а й для дітей. Ми не хочемо, щоб викрадали дітей. Перша леді Меланія написала президенту Путіну з вимогою повернути українських дітей. І дружина президента Зеленського листовно відповіла Меланії саме про те, що необхідно повернути дітей додому. Ми маємо обов'язок зробити усе, щоб наші діти виросли в нормальних умовах", — сказав Келлог.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вручив Кіту Келлогу орден "За заслуги" І ступеня під час урочистостей до Дня Незалежності у Києві.

А також президент України в коментарі Новини.LIVE відповів, що заважає його особистій зустрічі з Путіним.